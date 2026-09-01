Informations pratiques

Sainte-Maure-de-Touraine

Visite guidée Habiter à Sainte-Maure-de-Touraine

RV devant l’Hôtel de Ville Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une visite guidée consacrée à l’habitat et à l’évolution du centre ancien de la ville.

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à une visite guidée consacrée à l’habitat et à l’évolution du centre ancien de la ville.

Au fil des rues, vous découvrirez comment la ville s’est reconstruite à partir de la fin du Moyen Âge autour de l’église, du château puis de l’actuelle Place des Halles. Maisons à pans-de-bois, demeures Renaissance, habitations des siècles passés ou encore constructions du XIXe siècle chaque façade raconte une part de notre histoire locale.

Par Stéphanie Barioz Aquilon, historienne de l’art.

Une belle occasion de redécouvrir Sainte-Maure-de-Touraine sous un nouveau regard, entre patrimoine, histoire et convivialité. .

RV devant l’Hôtel de Ville Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12

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English :

By Stéphanie Barioz Aquilon, art historian and project manager for the town of Sainte-Maure-de-Touraine.

Come and discover the parish church of Sainte-Maure-et-Sainte-Britte overlooking Sainte-Maure-de-Touraine: its architecture, the story of its 19th-century reconstruction, and more.

L’événement Visite guidée Habiter à Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme