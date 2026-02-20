Visite Guidée Halloween : Quand crimes et légendes se racontent, palais ducal, Nevers

Informations pratiques

Visite Guidée Halloween : Quand crimes et légendes se racontent Vendredi 30 octobre, 18h00 palais ducal Nièvre

Tarif unique : 8€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T18:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:30:00+01:00

À l’approche de la nuit la plus terrifiante de l’année, préparez vous à plonger dans l’univers sombre et énigmatique des crimes et légendes qui ont marqué la ville de NEVERS.

C’est une expérience idéale pour les amateurs d’histoires frissonnantes qui redécouvriront la ville sous un jour – ou plutôt une soirée – complètement différente.

Parfait pour une soirée d’Halloween inoubliable !

Rendez vous le vendredi 30 octobre à 18h sur l’esplanade du Palais ducal.

A partir de 12 ans. Pas d’enfant en dessous de cet âge.

Durée : 1h30. Tarif unique : 8€.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme : 03.86.68.46.00

Pas de remboursement.

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure.

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Soirée frissonnante à venir ! visite guidée

(c) IA