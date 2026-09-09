Visite guidée : histoire des phares de la Canche, Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite guidée : histoire des phares de la Canche 19 et 20 septembre Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Limité à 20 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison des Phares réouvre ses portes. Lors de la visite guidée, le guide vous racontera l’histoire des deux précédents feux, à travers une exposition dans l’ancienne maison du gardien chef des phares, ainsi que le contexte de création du phare actuel et l’évolution de son utilisation.

Ne manquez pas notre buvette au pied du phare de la Canche : le spot idéal pour vous rafraîchir durant votre visite.

IMPORTANT : En raison de l’établissement d’un diagnostic du bâtiment, l’ascension du phare est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Samedi et dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Environ 30 min | Jauge limitée | à pied | RDV Maison des Phares, allée des Mésanges, square Paul François Rivet | Sur réservation au 03 21 06 72 00, sur www.letouquet.com ou sur place | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

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© Loïc VAMBRE