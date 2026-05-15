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Visite guidée Histoires de familles Musée de Sens Sens

Visite guidée Histoires de familles Musée de Sens Sens dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée Histoires de familles

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:30:00
fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02

Les collections du musée regorgent d’histoires de familles. De la famille royale aux familles d’artistes, les liens familiaux apportent un éclairage supplémentaire sur le sujet d’une œuvre, son contexte de création et parfois de circulation.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Visite guidée Histoires de familles

L’événement Visite guidée Histoires de familles Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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