Visite guidée Histoires de familles Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Histoires de familles

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:30:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02

Les collections du musée regorgent d’histoires de familles. De la famille royale aux familles d’artistes, les liens familiaux apportent un éclairage supplémentaire sur le sujet d’une œuvre, son contexte de création et parfois de circulation. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Histoires de familles

L’événement Visite guidée Histoires de familles Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)