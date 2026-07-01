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Visite guidée « La Basilique Notre-Dame », Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer

mercredi 8 juillet 2026 · Basilique Notre-Dame · Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « La Basilique Notre-Dame », Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Basilique Notre-Dame
Adresse
Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Billetterie auprès de l'Office de Tourisme du Boulonnais Côte d'Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Visite guidée « La Basilique Notre-Dame » 8 juillet – 19 août, les mercredis Basilique Notre-Dame Pas-de-Calais

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Une architecture qui domine toute la cité boulonnaise, une Vierge nautonière au cœur d’un pèlerinage et des fresques, le projet d’un abbé bâtisseur, laissez-vous conter le monument emblématique de Boulogne.
Tous les mercredis jusqu’au 19 août dans le cadres des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer.
Durée : 1 h 30
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
​Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.

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La basilique de Boulogne, un incontournable à découvrir basilique Notre-Dame patrimoine boulonnais

Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer

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