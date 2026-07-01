Visite guidée « La Basilique Notre-Dame », Basilique Notre-Dame, Boulogne-sur-Mer
mercredi 8 juillet 2026 · Basilique Notre-Dame · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite guidée « La Basilique Notre-Dame » 8 juillet – 19 août, les mercredis Basilique Notre-Dame Pas-de-Calais
Billetterie auprès de l’Office de Tourisme du Boulonnais Côte d’Opale. Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Une architecture qui domine toute la cité boulonnaise, une Vierge nautonière au cœur d’un pèlerinage et des fresques, le projet d’un abbé bâtisseur, laissez-vous conter le monument emblématique de Boulogne.
Tous les mercredis jusqu’au 19 août dans le cadres des visites guidées estivales, programmées par le service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer.
Durée : 1 h 30
Tarif: 5,50 € par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Merci de bien vouloir vous présenter 10 minutes avant le début de la visite, muni de votre réservation.
Billet non échangeable et non remboursable sauf en cas en cas d’annulation du prestataire.
Basilique Notre-Dame Rue de Lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 10 88 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.boulonnaisautop.com »}]
La basilique de Boulogne, un incontournable à découvrir basilique Notre-Dame patrimoine boulonnais
Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer
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