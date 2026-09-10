Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
mercredi 7 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-07 16:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Témoin de la longue histoire de l’abbaye fondée par le moine irlandais Colomban, la basilique recèle de nombreux secrets. Détails sculptés de l’orgue baroque, vitraux chamarrés, précieuses reliques huit siècles de trésors se dévoilent sous les majestueuses voûtes gothiques.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.
Distance à parcourir 1 km | Durée 90 min
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil
L’événement Visite guidée La basilique St-Pierre-et-St-Paul de Luxeuil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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