Visite guidée La bataille de Sedan de 1870 à travers La Débâcle de Zola Sedan

Visite guidée La bataille de Sedan de 1870 à travers La Débâcle de Zola

Place Turenne Sedan Ardennes

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

La bataille de Sedan du 1er septembre 1870 a marqué les mémoires. Décrite par Émile Zola dans son roman La Débâcle, cette défaite humiliante porte en elle les germes de la Première Guerre mondiale.

Place Turenne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

The Battle of Sedan on September 1, 1870 was a memorable event. Described by Émile Zola in his novel La Débâcle, this humiliating defeat bore the seeds of the First World War.

