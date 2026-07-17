Visite guidée « La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations : récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 », Collégiale Saint-Ours, Loches

Informations pratiques

Visite guidée « La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations : récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 » Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30 Collégiale Saint-Ours Indre-et-Loire

RDV : Place Charles VII

30 pers. max. par visite / Sur réservation / Durée : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite guidée « La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations : récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 ».

Collégiale Saint-Ours Place Charles-VII 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21 http://www.ville-loches.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 91 82 82 »}, {« type »: « email », « value »: « info@loches-valdeloire.com »}] Fondée par les comtes d’Anjou, la collégiale date pour l’essentiel des XIe et XIIe siècles. Elle est exceptionnelle par le mode de couvrement de sa nef (deux pyramides octogonales creuses) et par son remarquable portail polychromé des années 1150-1160.

Elle contient deux éléments exceptionnels du XIIe siècle : un portail sculpté polychrome et deux coupoles pyramidales couvrant la nef (en restauration).

Église paroissiale depuis la Révolution, elle abrite le tombeau d’Agnès Sorel, favorite du roi Charles VII.

Visite guidée « La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations : récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 ».

©Caméra Photo Club du Lochois – Ville de Loches