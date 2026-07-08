Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’histoire de la Collégiale Saint-Ours et en apprendre plus sur les différents travaux de restauration menés. Inscription obligatoire.
Venez découvrir l’histoire de la Collégiale Saint-Ours et en apprendre plus sur les différents travaux de restauration menés. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
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English :
Come discover the history of the Collégiale Saint-Ours and learn more about the various restoration projects that have been carried out. Registration is required.
L’événement Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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