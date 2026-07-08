UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 Loches

samedi 19 septembre 2026 · Loches

Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 Loches

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’histoire de la Collégiale Saint-Ours et en apprendre plus sur les différents travaux de restauration menés. Inscription obligatoire.
Venez découvrir l’histoire de la Collégiale Saint-Ours et en apprendre plus sur les différents travaux de restauration menés.   .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82  info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the history of the Collégiale Saint-Ours and learn more about the various restoration projects that have been carried out. Registration is required.

L’événement Visite guidée La Collégiale Saint-Ours et ses restaurations récit depuis le Moyen-Âge jusqu’en 2025 Loches a été mis à jour le 2026-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)