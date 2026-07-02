Visite guidée : La Flèche de l’abbatiale de Saint-Denis, Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite guidée : La Flèche de l’abbatiale de Saint-Denis Samedi 19 septembre, 14h30 Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP Seine-Saint-Denis

Sur réservation (nombre de places limitées). Réservations à partir du 02/09/2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez le chantier hors norme du remontage de la flèche de la Basilique Saint-Denis !

D’abord fragilisée par une tempête, puis démontée : plus de 180 ans après, la Basilique de Saint-Denis reconstruit sa flèche !

Venez nombreux vivre un moment de l’histoire de France en (re)découvrant ses gisants, mais aussi ses artisans de cette renaissance historique à travers le tailleur de pierre et le forgeron au sein de la Fabrique de la Flèche.

Point d’information touristique Basilique St-Denis – Agence POP 1 rue de la République 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 87 08 70 https://www.pop-plainecommune.com/ https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0155870870 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.tourisme-plainecommune-paris.com/visites-guidees »}, {« type »: « email », « value »: « infos@pop-plainecommune.com »}] Anciennement Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

Visite guidée

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