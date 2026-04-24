Visite guidée La Gourmande au Chateau du Seuil Château du Seuil Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Visite guidée La Gourmande au Chateau du Seuil

Du 02/05 au 05/09/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h. Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une immersion complète au cœur du domaine visite guidée, dégustation commentée et détente autour d’une planche de charcuteries & fromages.

Vignes, cour et jardins du château, cuverie et chai, suivie d’une dégustation de 5 vins, accompagnée d’une planche de charcuteries et fromages à partager en terrasse. .

Château du Seuil 4690 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A complete immersion in the heart of the estate: guided tour, commented tasting and relaxation over a charcuterie & cheese board.

L’événement Visite guidée La Gourmande au Chateau du Seuil Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence