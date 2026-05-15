Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot Musée de Sens Sens
Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot Musée de Sens Sens dimanche 27 septembre 2026.
Sens
Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27 17:30:00
Date(s) :
2026-09-27
À travers l’œuvre d’Émile Peynot, sculpteur originaire de Villeneuve-sur-Yonne, (re)découvrez le patrimoine sénonais par le prisme de l’art de la sculpture au XIXe siècle. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot
L’événement Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Balade méditative et atelier d’écriture Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 20 mai 2026
- Moteur … on chante ! Théâtre Sens 22 mai 2026
- Come Bach Théâtre municipal Sens 23 mai 2026
- Atelier BD Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 23 mai 2026
- Concert de Penny Lies, Musée de Sens, Sens 23 mai 2026