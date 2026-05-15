Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 17:30:00

Date(s) :

2026-09-27

À travers l’œuvre d’Émile Peynot, sculpteur originaire de Villeneuve-sur-Yonne, (re)découvrez le patrimoine sénonais par le prisme de l’art de la sculpture au XIXe siècle. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot

L’événement Visite guidée La sculpture d’Émile Peynot Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)