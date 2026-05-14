Visite guidée la Tour Jacquemart Rue du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée la Tour Jacquemart Rue du Mouton Romans-sur-Isère jeudi 6 août 2026.
Romans-sur-Isère
Visite guidée la Tour Jacquemart
Rue du Mouton RDV Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !
Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate le bonhomme Jacquemart…
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Rue du Mouton RDV Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite guidée la Tour Jacquemart
Come and discover the history of the Tower, the emblem of Romans since the Middle Ages!
Successively city gate, prison and public clock with its famous automaton: the bonhomme Jacquemart…
L’événement Visite guidée la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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