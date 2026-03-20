Visite guidée l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle Atelier Conservatoire National de la Dentelle Le Puy-en-Velay

Visite guidée l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle

Atelier Conservatoire National de la Dentelle 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 09:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-24 2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-30

Venez rencontrer les dentellières et découvrez les œuvres réalisées ou en cours de réalisation qui iront enrichir les collections du Mobilier national.

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Atelier Conservatoire National de la Dentelle 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Come and meet the lacemakers, and discover the works they’ve created or are in the process of creating, which will enrich the collections of the Mobilier national.

L’événement Visite guidée l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay