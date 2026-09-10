Visite guidée : le cimetière de guéret, un patrimoine méconnu, Cimetière de Guéret, Guéret

Informations pratiques

Visite guidée : le cimetière de guéret, un patrimoine méconnu Samedi 19 septembre, 10h30 Cimetière de Guéret Creuse

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le cimetière de Guéret vous ouvre ses portes.

Accompagnés d’un spécialiste du patrimoine funéraire, partez à la découverte de ce lieu méconnu au fil d’une visite guidée. Déambulez dans les allées du cimetière et découvrez son histoire, ses monuments et les éléments remarquables de son patrimoine.

Cimetière de Guéret 19 rue de la Madeleine 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555514700 http://www.ville-gueret.fr https://www.facebook.com/share/16uB1mfLwW/?mibextid=wwXIfr [{« type »: « phone », « value »: « 05.55.51.47.00 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-gueret.fr »}] Entre art funéraire et illustres déambulez dans le Cimetière à la recherches des symboles. Parkings à proximité

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine le cimetière vous ouvre ses portes.

©villedegueret