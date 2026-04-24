Visite guidée : Le Jardin de Ville, Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville, Vienne
Visite guidée : Le Jardin de Ville, Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville, Vienne dimanche 7 juin 2026.
Visite guidée : Le Jardin de Ville Dimanche 7 juin, 11h00 Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville Isère
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:15:00+02:00
Contant l’émergence des parcs urbains au 19e siècle, pavé d’une ancienne
voie romaine, parsemé de sculptures et d’essences remarquables, lieu de
travail de jardiniers dévoués, le Jardin de ville se dévoile durant cette visite
où la flânerie est vivement conseillée.
Jardin du 8 mai 1945 jardin de ville cours Briller, Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 78 31 54 »}] Jardin paysager public de 2 hectares conçu au XIXe siècle. 100 essences d’arbres, mosaïcultures et vestiges de l’antiquité ponctuent l’aménagement. Ouvert toute l’année.
Contant l’émergence des parcs urbains au 19e siècle, pavé d’une ancienne
©Ministère de la Culture
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