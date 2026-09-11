Visite guidée « Le jardin du Carrousel : un défi quotidien », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Visite guidée « Le jardin du Carrousel : un défi quotidien » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Groupes de 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le jardin du Carrousel : un défi quotidien

Situé entre le palais du Louvre et le jardin des Tuileries, le jardin du Carrousel pose de multiples défis à ses gestionnaires. Comment maintenir en bon état un jardin aménagé sur dalle et très fréquenté ? Comment préserver la précieuse collection de sculptures de Maillol ? Découvrez les coulisses de l’exploit, en compagnie d’une ingénieure et d’une conservatrice.

Point de départ à l’Arc du Carrousel.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Forteresse et siège du pouvoir pendant plusieurs siècles, « musée des musées » depuis la fin du XVIIIe siècle, le Louvre est un lieu à tout point de vue singulier, à la croisée de l’histoire des arts, de l’histoire du patrimoine et de l’histoire de France. Il est nécessaire de considérer les huit siècles écoulés depuis la construction de la première forteresse pour identifier un certain nombre de spécificités qui offrent des clefs indispensables pour comprendre le Louvre d’aujourd’hui et envisager celui de demain. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le musée du Louvre a progressivement pris possession de l’ancien palais royal. Sous le Second Empire et par son épilogue tragique de la Commune, la métamorphose a été achevée et le Louvre est aujourd’hui, dans son enveloppe extérieure, ce que la IIIe République a fait du Palais voulu par Napoléon III, amputé du palais des Tuileries incendié en 1871 : palais immense, s’étirant sur les quais de la Seine, nullement compact, contrairement à la plupart des grands musées qui se développent organiquement en quelque sorte autour d’un noyau central ; mais aussi palais dont la fonction de résidence royale a été effacée, que ce soit par les aménagements du musée lui-même ou par la destruction de la résidence (le palais des Tuileries) des derniers souverains à avoir régné sur la France. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Visite commentée « Le jardin du Carrousel : un défi quotidien »

© Musée du Louvre / Olivier Ouadah