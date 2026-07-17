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Visite guidée: « Le logement à Strasbourg », Place du château, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Visite guidée: « Le logement à Strasbourg », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Visite guidée: « Le logement à Strasbourg » Samedi 19 septembre, 14h00 Place du château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Des colombages du centre médiéval aux pierres de taille de la Neustadt, préparez-vous à un voyage dans le temps pour comprendre ce qu’habiter veut dire !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26habiter.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Des colombages du centre médiéval aux pierres de taille de la Neustadt, préparez-vous à un voyage dans le temps pour comprendre ce qu’habiter veut dire !

© Frantisek Zvardon – Ville et Eurométropole de Strasbourg

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