Visite guidée: « Le logement à Strasbourg », Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée: « Le logement à Strasbourg » Samedi 19 septembre, 14h00 Place du château Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Des colombages du centre médiéval aux pierres de taille de la Neustadt, préparez-vous à un voyage dans le temps pour comprendre ce qu’habiter veut dire !

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26habiter.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

Des colombages du centre médiéval aux pierres de taille de la Neustadt, préparez-vous à un voyage dans le temps pour comprendre ce qu’habiter veut dire !

© Frantisek Zvardon – Ville et Eurométropole de Strasbourg