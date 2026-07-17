Visite guidée : Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO à travers l’exposition : « Un voyage à Strasbourg », Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO à travers l’exposition : « Un voyage à Strasbourg » Samedi 19 septembre, 11h30 Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Partez à la découverte du bien UNESCO étendu au quartier de la Neustadt depuis 2017 ! Durant cette visite qui aura lieu au 5e Lieu, le bien UNESCO n’aura plus de secrets pour vous !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu [{« type »: « link », « value »: « https://jep26unesco.eventbrite.fr »}] Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Partez à la découverte du bien UNESCO étendu au quartier de la Neustadt depuis 2017 ! Durant cette visite qui aura lieu au 5e Lieu, le bien UNESCO n’aura plus de secrets pour vous !

©Frantisek Zvardon – Ville et Eurométropole de Strasbourg