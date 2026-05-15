Visite guidée Le paysage tout un art ! Musée de Sens Sens
Visite guidée Le paysage tout un art ! Musée de Sens Sens dimanche 28 juin 2026.
Sens
Visite guidée Le paysage tout un art !
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
À travers la représentation du paysage, découvrez les grandes évolutions des techniques picturales en peinture. Comment représenter en deux dimensions la profondeur, la transparence ou encore la lumière ? Peindre le paysage, c’est révéler sa perception intime d’un monde réel, idéal ou imaginaire. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22
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English : Visite guidée Le paysage tout un art !
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