Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Le paysage tout un art ! Musée de Sens Sens

Visite guidée Le paysage tout un art ! Musée de Sens Sens dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée Le paysage tout un art !

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :
2026-06-28

À travers la représentation du paysage, découvrez les grandes évolutions des techniques picturales en peinture. Comment représenter en deux dimensions la profondeur, la transparence ou encore la lumière ? Peindre le paysage, c’est révéler sa perception intime d’un monde réel, idéal ou imaginaire.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Le paysage tout un art !

L’événement Visite guidée Le paysage tout un art ! Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)