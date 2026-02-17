Visite guidée Le port de l’Epervière chemin de l’Epervière Valence

Visite guidée Le port de l’Epervière

chemin de l’Epervière RDV au club d’aviron valentinois Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 10:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le port de l’Épervière est un des ports de plaisance fluviaux les plus importants de France. Depuis ce lieu de villégiature, plongez dans l’histoire du Rhône, de la navigation, des ports et ponts de Valence.

.

chemin de l’Epervière RDV au club d’aviron valentinois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Port de l’Épervière is one of the most important river marinas in France. Immerse yourself in the history of the Rhône, navigation and Valence?s ports and bridges.

L’événement Visite guidée Le port de l’Epervière Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme