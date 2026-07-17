Visite guidée : « Le quartier des imprimeurs », Place Gutenberg, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : « Le quartier des imprimeurs » Dimanche 20 septembre, 17h00 Place Gutenberg Bas-Rhin

Gratuit. Réservation obligatoire. Rendez-vous place Gutenberg devant la statue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Intrigues et personnages de caractère seront au rendez-vous pour une série d’aventures palpitantes au coeur des méandres du centre historique.

Place Gutenberg Place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 52 28 28 [{« type »: « link », « value »: « https://jep26imprimeurs.eventbrite.fr »}] Cette ancienne place est située au cœur de la Grande-Île, le centre historique de Strasbourg. Jusqu’à la Révolution, elle constituait le centre administratif et politique de la ville. Aujourd’hui, la place Gutenberg est bordée par le magnifique bâtiment Renaissance de la Chambre de commerce.

Depuis 1840, la statue de Gutenberg, réalisée par David d’Angers, trône au centre de la place. Lignes de tramway A et D à proximité (arrêt Grand’rue)

Emboîtez le pas à notre guide pour suivre à la trace Gutenberg et ses acolytes.

5e Lieu