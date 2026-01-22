Visite guidée Le quartier Picois Loches

Visite guidée Le quartier Picois

Dans le cadre de son cycle de visites consacré aux quartiers de Loches, le service du Patrimoine vous propose de découvrir cette année le quartier Picois. Faubourg de la ville, anciennes fermes et aujourd’hui quartier commerçant, découvrez cette rue et ses environs.

Dans le cadre de son cycle de visites consacré aux quartiers de Loches, le service du Patrimoine vous propose de découvrir cette année le quartier Picois. Faubourg de la ville, anciennes fermes et aujourd’hui quartier commerçant, découvrez comment cette rue et ses environs se sont transformés au fil des époques.

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Once a gateway to the Route d?Espagne, Louis Delaporte?s native neighborhood was also home to a number of businesses, making it a hub of activity until the Avenue des Bas-Clos was built.

Meeting point indicated at registration.

