Visite guidée « Les céramiques Pichon », Musée Georges Borias, Uzès

Informations pratiques

Visite guidée « Les céramiques Pichon » 19 et 20 septembre Musée Georges Borias Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Depuis deux siècles, les Pichon nous enchantent par leurs créations en céramique. Découvrez l’histoire de cette dynastie de potiers emblématique d’Uzès.

Musée Georges Borias Place de l’Evéché, 30700 Uzès, France Uzès 30700 Gard Occitanie 33466224023 https://uzesmusee.blogspot.com Depuis 1978, le musée est installé dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, superbe bâtiment entre ville et garrigue. Les salles offrent un agréable parcours aux thèmes variés. Parc de stationnement. Gare desservie par les lignes de train en direction de Nîmes et Avignon.

Depuis deux siècles, ils nous enchantent par leurs créations céramiques. Découvrez l’histoire des Pichon, une dynastie de potiers emblématique d’Uzès.

© Brigitte Chimier / musée Georges Borias