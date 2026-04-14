VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer

VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES Samedi 25 avril, 14h00, 16h00 maison du tourisme et du Patrimoine Pas-de-Calais

gratuit, jauge limitée, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

maison du tourisme et du Patrimoine 11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321060427 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]

La guide vous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles méconnues. Chaussures de marche recommandées. visite fortifications

Manon Herdier