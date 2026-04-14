VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer
VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES, maison du tourisme et du Patrimoine, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES Samedi 25 avril, 14h00, 16h00 maison du tourisme et du Patrimoine Pas-de-Calais
gratuit, jauge limitée, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
maison du tourisme et du Patrimoine 11/13 rue Pierre Ledent 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321060427 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@destinationmontreuilsurmer.com »}]
La guide vous dévoile tout ou presque sur l’histoire et l’évolution des murailles méconnues. Chaussures de marche recommandées. visite fortifications
Manon Herdier
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