Visite guidée Les grands boulevards, architecture du XIXe siècle RDV à la Maison des Têtes Valence

Visite guidée Les grands boulevards, architecture du XIXe siècle

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 14:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Au XIXᵉ siècle, Valence vit une période de développement démographique et urbain sans précédent. Peu à peu, la ville actuelle se dessine, avec ses boulevards et leurs grands magasins, ses places, ses ouvrages d’art et ses équipements…

.

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

In the 19th century, Valence experienced a period of unprecedented demographic and urban development. Gradually, the city of today took shape, with its boulevards, department stores, squares, engineering structures and facilities…

