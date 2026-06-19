Visite guidée: Les landes au fil du temps D776 Monteneuf
vendredi 17 juillet 2026 · D776 · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
Visite guidée: Les landes au fil du temps
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Remontez le temps lors d’une balade à la découverte des patrimoines de la Réserve naturelle
Tous les vendredis à 15h
Dès 6 ans | 30 pers. max | 1h30
Tarif plein 7 € | Tarif réduit 5 € .
D776 Accueil des Menhirs de Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Visite guidée: Les landes au fil du temps Monteneuf a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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