Visite guidée Les Légendes de Nevers Palais ducal Nevers
Visite guidée Les Légendes de Nevers Palais ducal Nevers vendredi 10 avril 2026.
Visite guidée Les Légendes de Nevers
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-07-21 2026-08-18
NOUVEAUTE 2026 LES LEGENDES DE NEVERS
Partez en famille à la découverte des plus belles histoires et légendes de Nevers !
Au fil d’une balade conviviale dans les rues pittoresques de la ville, petits et grands écouteront des récits étonnants des histoires locales transmises de génération en génération comme le Ver Vert et la fameuse Botte de Nevers… Cette visite ludique et accessible permet d’explorer la ville à travers des contes où l’histoire se mêle à l’imaginaire.
Une sortie idéale pour éveiller la curiosité des enfants tout en captivant les adultes, dans une ambiance chaleureuse et pleine de découvertes.
Rendez-vous sur l’Esplanade du Palais le vendredi 10 avril et les mardis 21 juillet et 18 août à 18h.
Visite guidée proposée par l’Office de tourisme Cap Grand Nevers.
Attention marche soutenue, escaliers et pavés.
A partir de 6 ans. Pas d’enfant en dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Durée 1h30. 30 personnes max.
Tarifs de 6 à 11 ans 4€ dès 12 ans 8€.
Réservation obligatoire.
L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (forte chaleur, mauvais temps…) .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Les Légendes de Nevers
L’événement Visite guidée Les Légendes de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Nevers
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Conférence Thermalisme et villégiature en Bourgogne-Franche-Comté Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers 31 mars 2026
- Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers 2 avril 2026
- Visite guidée nocturne gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers 3 avril 2026
- Tulipe de l’Espoir Parc Roger Salengro Nevers 4 avril 2026
- Foire de Nevers Japon Manga Rue Amiral Jacquinot Nevers 4 avril 2026