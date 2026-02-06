Visite guidée Les Légendes de Nevers Palais ducal Nevers

Visite guidée Les Légendes de Nevers

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:00:00

fin : 2026-08-18 19:30:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-07-21 2026-08-18

NOUVEAUTE 2026 LES LEGENDES DE NEVERS

Partez en famille à la découverte des plus belles histoires et légendes de Nevers !

Au fil d’une balade conviviale dans les rues pittoresques de la ville, petits et grands écouteront des récits étonnants des histoires locales transmises de génération en génération comme le Ver Vert et la fameuse Botte de Nevers… Cette visite ludique et accessible permet d’explorer la ville à travers des contes où l’histoire se mêle à l’imaginaire.

Une sortie idéale pour éveiller la curiosité des enfants tout en captivant les adultes, dans une ambiance chaleureuse et pleine de découvertes.

Rendez-vous sur l’Esplanade du Palais le vendredi 10 avril et les mardis 21 juillet et 18 août à 18h.

Visite guidée proposée par l’Office de tourisme Cap Grand Nevers.

Attention marche soutenue, escaliers et pavés.

A partir de 6 ans. Pas d’enfant en dessous de cet âge. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Durée 1h30. 30 personnes max.

Tarifs de 6 à 11 ans 4€ dès 12 ans 8€.

Réservation obligatoire.

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite en cas de force majeure (forte chaleur, mauvais temps…) .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

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English : Visite guidée Les Légendes de Nevers

L’événement Visite guidée Les Légendes de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Nevers