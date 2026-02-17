Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine RDV Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère
Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine RDV Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère samedi 30 mai 2026.
Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine
RDV Place Perrot de Verdun Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 14:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette balade vous emmène à la découverte du passé artisanal de Romans au gré de vitrines évoquant les métiers d’autrefois.
Découvrez le concept qui a inspiré la création de ces mises en scène uniques.
.
RDV Place Perrot de Verdun Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This stroll takes you on a discovery of Romans? artisanal past, through windows evoking the trades of yesteryear.
Discover the concept behind these unique displays.
L’événement Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme