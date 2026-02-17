Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine RDV Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère

Visite Guidée Les Métiers d’autrefois en vitrine

RDV Place Perrot de Verdun Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 14:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette balade vous emmène à la découverte du passé artisanal de Romans au gré de vitrines évoquant les métiers d’autrefois.

Découvrez le concept qui a inspiré la création de ces mises en scène uniques.

.

RDV Place Perrot de Verdun Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

This stroll takes you on a discovery of Romans? artisanal past, through windows evoking the trades of yesteryear.

Discover the concept behind these unique displays.

