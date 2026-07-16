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Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public », Opéra national du Rhin, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Opéra national du Rhin · Strasbourg

Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public », Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Opéra national du Rhin
Adresse
19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l'entrée de l'Opéra National du Rhin (ONR).

Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public » Samedi 19 septembre, 09h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l’entrée de l’Opéra National du Rhin (ONR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Déambulez dans l’espace public à la découverte d’oeuvres d’art qui vous révèleront l’histoire de la ville et de sa culture. Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira à la découverte d’œuvres contemporaines.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu [{« type »: « link », « value »: « https://jep2026espacepublic.eventbrite.fr »}] L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.
Déambulez dans l’espace public à la découverte d’oeuvres d’art qui vous révèleront l’histoire de la ville et de sa culture. Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira à la découverte…

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