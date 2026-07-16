Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public », Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée : « Les œuvres d’art dans l’espace public » Samedi 19 septembre, 09h00 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Gratuit. Réservation obligatoire. RDV devant l’entrée de l’Opéra National du Rhin (ONR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Déambulez dans l’espace public à la découverte d’oeuvres d’art qui vous révèleront l’histoire de la ville et de sa culture. Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira à la découverte d’œuvres contemporaines.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu [{« type »: « link », « value »: « https://jep2026espacepublic.eventbrite.fr »}] L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

Déambulez dans l’espace public à la découverte d’oeuvres d’art qui vous révèleront l’histoire de la ville et de sa culture. Au rythme du Street Art, cette visite vous conduira à la découverte…

Philippe Schalk – Ville et Eurométropole de Strasbourg