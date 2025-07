Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye » Rue Guillaume le Conquérant Caen

Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye » Rue Guillaume le Conquérant Caen mardi 29 juillet 2025.

Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye »

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen Calvados

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-08-19 15:30:00

2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Partez à la découverte de l’Abbaye-aux-Hommes en famille grâce à une visite-jeu dans toutes les salles XVIIIe siècle avec énigmes à résoudre et codes à déchiffrer.

Nos guides passionnés vous emmèneront à la rencontre des lieux emblématiques de l’Abbayes-aux-Hommes, véritable chef-d’œuvre architectural et vous dévoileront ses petits secrets.

Uniquement sur réservation.

Rue Guillaume le Conquérant Abbaye-aux-Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 abbayeauxhommes@caen.fr

English : Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye »

Discover the Abbaye-aux-Hommes as a family with a game tour of all the 18th-century rooms, with riddles to solve and codes to decipher.

Our enthusiastic guides will take you on a tour of the most emblematic sites of the Abbaye-aux-Hommes, a true architectural masterpiece, and reveal all its little secrets.

Reservations required.

German : Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye »

Entdecken Sie die Abbaye-aux-Hommes mit der ganzen Familie bei einer Spieltour durch alle Räume aus dem 18. Jahrhundert, bei der es Rätsel zu lösen und Codes zu entschlüsseln gibt.

Unsere passionierten Fremdenführer führen Sie zu den symbolträchtigen Orten der Abbayees-aux-Hommes, einem wahren architektonischen Meisterwerk, und enthüllen ihre kleinen Geheimnisse.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite l’Abbaye-aux-Hommes in famiglia con una visita-gioco di tutte le sale del XVIII secolo, con indovinelli da risolvere e codici da decifrare.

Le nostre guide entusiaste vi condurranno alla scoperta dei luoghi simbolo dell’Abbaye-aux-Hommes, un vero capolavoro architettonico, e vi sveleranno i suoi piccoli segreti.

Solo su prenotazione.

Espanol :

Descubra la Abbaye-aux-Hommes en familia con un recorrido lúdico por todas las salas del siglo XVIII, con enigmas que resolver y códigos que descifrar.

Nuestros entusiastas guías le llevarán a recorrer los lugares emblemáticos de la Abbaye-aux-Hommes, una auténtica obra maestra de la arquitectura, y le desvelarán sus pequeños secretos.

Sólo con reserva previa.

L’événement Visite guidée « Les Petits Secrets de l’Abbaye » Caen a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Caen la Mer