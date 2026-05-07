Visite guidée Les secrets des noms des rues Maison des têtes Valence
Visite guidée Les secrets des noms des rues Maison des têtes Valence vendredi 28 août 2026.
Valence
Visite guidée Les secrets des noms des rues
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 10:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Derrière chaque plaque de rue se cache une histoire, un souvenir ou une mémoire à redécouvrir…
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Behind every street sign lies a story, a memory or a memory to be rediscovered?
L’événement Visite guidée Les secrets des noms des rues Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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