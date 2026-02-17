Visite Guidée Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère

Visite Guidée Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard

Parvis de la Collégiale Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 10:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-06-14

La chapelle du Saint-Sacrement et ses tentures brodées de la Passion du Christ, la sacristie, son chapier et ses reliques de saint Barnard, le triforium et sa vue imprenable sur l’ensemble de l’édifice !

.

Parvis de la Collégiale Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

The chapel of the Blessed Sacrament and its embroidered hangings of the Passion of Christ, the sacristy, its chapel and its relics of Saint Barnard, the triforium and its unobstructed view on the whole building!

L'événement Visite Guidée Les Trésors cachés de la Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère