Visite guidée : Les vestiges du temple, Musée archéologique d’Izernore, Izernore

Visite guidée : Les vestiges du temple Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Musée archéologique d’Izernore Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Accompagnés par les médiateurs du musée, partez à la découverte des vestiges du temple gallo-romain d’Izernore, au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.

Cette visite guidée vous permettra de mieux comprendre l’histoire de ce monument emblématique, son architecture et son rôle dans la ville antique.

Grâce aux explications de l’équipe du musée, les vestiges prennent sens et racontent l’organisation de la cité antique et les pratiques de ses habitants.

Une occasion idéale pour (re)découvrir ce site majeur du patrimoine local et plonger dans l’histoire gallo-romaine.

Musée archéologique d’Izernore 7 Place de l’Eglise, 01580 Izernore, France Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474492042 https://www.archeologie-izernore.com [{« type »: « phone », « value »: « 0474492042 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@archeologie-izernore.com »}] Le musée se distingue par son parcours de visite s’organisant autour de deux grandes thématiques. Tout en remontant le temps à travers la présentation de la ville antique d’Izernore et de ses différentes facettes, le visiteur est également invité à s’intéresser aux méthodes et techniques de l’archéologie ainsi qu’à ses acteurs. Une mise en situation des collections dans des reconstitutions d’ambiances liées à la vie de l’objet archéologique, plonge dans l’univers de la discipline. Du chantier de fouilles au laboratoire d’études, la scénographie s’efforce de coller au plus près de la démarche scientifique adoptée en archéologie afin que le public en saisisse les différentes étapes.

Accompagnés par les médiateurs du musée, partez à la découverte des vestiges du temple gallo-romain d’Izernore, au cœur de l’ancienne cité d’Isarnodurum.

©Médina Khennouci / Musée archéologique d’Izernore