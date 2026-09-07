Visite guidée : l’Hôtel de Ville, la traversée des siècles, Hôtel de Ville, Perpignan

Informations pratiques

Visite guidée : l’Hôtel de Ville, la traversée des siècles 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Site ouvert en accès libre samedi et dimanche de 10:30 à 18:30. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites guidées proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan et présentées par un guide-conférencier.

Depuis plus de 700 ans, l’Hôtel de Ville fait vivre l’histoire de Perpignan. Sous les arcades médiévales, la Loge du Consulat dévoile ses corbeaux sculptés de créatures fantastiques. La salle des mariages séduit par son décor foisonnant, tandis que la salle Arago, visible lors de la visite de 11h45, révèle les secrets de ses peintures.

De découverte en découverte, la visite s’achève dans le patio, face à « Méditerranée », œuvre d’Aristide Maillol.

Hôtel de Ville Place de la Loge, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie Edifié à partir du 13e siècle, le bâtiment d’architecture typique roussillonnaise se compose d’un vestibule dont le plafond peint, du 14e siècle, repose sur des corbeaux sculptés d’un bestiaire fantastique. La salle des mariages, autrefois salle des consuls, possède, quant à elle, un plafond à caissons de style hispano-mauresque et un décor foisonnant du 19e siècle. Le patio central abrite Méditerranée, œuvre d’Aristide Maillol.

Visites guidées proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentée par un guide-conférencier.

© Ville de Perpignan