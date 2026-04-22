Visite guidée L’Iliade et l’Odyssée, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite guidée L’Iliade et l’Odyssée Dimanche 20 septembre, 15h45 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

En famille, à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

La guerre de Troie dure depuis bientôt dix ans. Elle oppose les Achéens venus de toute la Grèce, aux Troyens et leurs alliés. Face à la cité fortifiée, les centaines de navires des assiégeants reposent sur la plage et leur servent de campemen. Cette visite permet de découvrir les épopées de L’Iliade et de l’Odyssée à travers les collections du musée.

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1456&resource=28537&date=2026-04-22 »}, {« owner »: {« uid »: 94664520, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-31T13:56:56.825Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « response »: {« passId »: 433956679, « isPending »: false, « addressId »: 263096}, « venueId »: 151931, « description »: « Viens du00e9couvrir ou redu00e9couvrir, les u00e9popu00e9es de L’Iliade et de l’Odyssu00e9e, u00e0 travers les collections de l’u00e2ge du Bronze. Une visite contu00e9e originale ! », « bookingEmail »: « reservation.man@culture.gouv.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T13:47:56.705Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2565085, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T13:47:56.845Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484337842, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911900000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-31T13:47:57.121Z »}, {« dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911900000, « id »: 1}], « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-31T13:56:56.824Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433956679″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

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© MAN/Valorie Gô