Visite guidée ludique en famille à la Maison natale Charles de Gaulle Lille

Informations pratiques

Lille

Visite guidée ludique en famille à la Maison natale Charles de Gaulle

9 rue Princesse Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:00:00

fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

En famille ou entre amis, partez à la découverte de la Maison natale Charles de Gaulle lors d’une visite guidée pas comme les autres.

Au fil des différentes pièces de la demeure, relevez des défis, résolvez des énigmes et mettez à l’épreuve votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe. Une manière originale et conviviale de découvrir ce lieu chargé d’histoire tout en s’amusant.

Une activité idéale pour partager un moment en famille pendant les vacances d’été.

**Informations pratiques**

* À partir de 7 ans.

* Durée 1 h.

* Les lundis et jeudis en juillet et en août.

* De 15 h à 16 h.

* Tarif billet d’entrée + 2 € par personne pour la visite guidée.

En famille ou entre amis, partez à la découverte de la Maison natale Charles de Gaulle lors d’une visite guidée pas comme les autres.

Au fil des différentes pièces de la demeure, relevez des défis, résolvez des énigmes et mettez à l’épreuve votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe. Une manière originale et conviviale de découvrir ce lieu chargé d’histoire tout en s’amusant.

Une activité idéale pour partager un moment en famille pendant les vacances d’été.

**Informations pratiques**

* À partir de 7 ans.

* Durée 1 h.

* Les lundis et jeudis en juillet et en août.

* De 15 h à 16 h.

* Tarif billet d’entrée + 2 € par personne pour la visite guidée. .

9 rue Princesse Lille 59043 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 00 30 maisondegaulle@lenord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, set out to explore Charles de Gaulle’s birthplace on a guided tour unlike any other.

As you make your way through the different rooms of the house, take on challenges, solve puzzles, and put your powers of observation and teamwork to the test. It’s an original and fun way to explore this historic site while having a great time.

An ideal activity for spending time with the family during summer vacation.

**Practical Information**

* Ages 7 and up.

* Duration: 1 hour.

* Mondays and Thursdays in July and August.

* From 3:00 p.m. to 4:00 p.m.

* Price: admission ticket + 2 ? per person for the guided tour.

L’événement Visite guidée ludique en famille à la Maison natale Charles de Gaulle Lille a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme