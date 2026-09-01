Visite guidée « Luxeuil au Moyen Âge », Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Visite guidée « Luxeuil au Moyen Âge » Samedi 19 septembre, 15h00 Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Haute-Saône
Gratuit Rendez-vous devant l’entrée de la Basilique. Réservations au 03 84 40 06 41.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
En compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme, voyagez au XVe siècle luxovien et découvrez les édifices construit au Moyen Âge et leur histoire.
Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41 [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}]
En compagnie d’un guide de l’Office de Tourisme, voyagez au XVe siècle luxovien et découvrez les édifices construit au Moyen Âge et leur histoire.
©French Wanderers
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