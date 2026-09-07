Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique, Maison des italiens, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Maison des italiens · Versailles
Informations pratiques
Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique 19 et 20 septembre Maison des italiens Yvelines
40 places lors de la visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Immersion dans l’atmosphère d’une demeure du XVIIIᵉ siècle, au fil des chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France.
Maison des italiens 15 rue Champ Lagarde, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 06 07 39 70 00 Maison du XVIIIème siècle construite pour les musiciens italiens, et Musée du Compagnonnage de l’Union Compagnonnique. Gare Montreuil
Visite commentée
©Dominique Saffré
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