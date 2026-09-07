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Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique, Maison des italiens, Versailles

samedi 19 septembre 2026 · Maison des italiens · Versailles

Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique, Maison des italiens, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des italiens
Adresse
15 rue Champ Lagarde, 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
40 places lors de la visite

Visite guidée : maison des musiciens italiens et chef d’œuvre compagnonnique 19 et 20 septembre Maison des italiens Yvelines

40 places lors de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Immersion dans l’atmosphère d’une demeure du XVIIIᵉ siècle, au fil des chefs-d’œuvre des Compagnons du Tour de France.

Maison des italiens 15 rue Champ Lagarde, 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 06 07 39 70 00 Maison du XVIIIème siècle construite pour les musiciens italiens, et Musée du Compagnonnage de l’Union Compagnonnique. Gare Montreuil
Visite commentée

©Dominique Saffré

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