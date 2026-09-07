Visite guidée Mémoire de guerre : que reste-il de 1914-1918 ?, Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, Meaux

Informations pratiques

Visite guidée Mémoire de guerre : que reste-il de 1914-1918 ? 19 et 20 septembre Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée vous propose d’interroger la mémoire de la Grande Guerre à travers ses collections et la scénographie des espaces d’exposition.

En lien avec le thème national, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette visite, sous la conduite d’une médiatrice culturelle du musée, est une invitation au dialogue avec les visiteurs : quelles sont les mémoires de la Première Guerre mondiale ? Le patrimoine 14-18 est-il en péril ? Le musée est-il un lieu de mémoire en plus d’être un lieu d’exposition et de transmission ?

Une manière de découvrir autrement le musée et d’aborder les problématiques du premier conflit mondial

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite commentée autour de la mémoire de la Grande Guerre

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