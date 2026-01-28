Visite guidée Monumentalistes ! Les frères Gourdon de Frénois Sedan

Visite guidée Monumentalistes ! Les frères Gourdon de Frénois

Dans l’entre-deux-guerres, les frères Gourdon, nés à Frénois, fondent à Paris la Marbrerie Générale spécialisée dans le monument commémoratif. Retour sur la famille Gourdon et les monuments aux morts qu’ils ont bâti à Frénois.

English:

Between the wars, the Frénois-born Gourdon brothers founded the Marbrerie Générale in Paris, specializing in memorials. A look back at the Gourdon family and the war memorials they built in Frénois.

