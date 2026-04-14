Visite guidée, musée de la Résistance et de la Déportation du Gers, Auch

Visite guidée Samedi 23 mai, 19h00, 20h00 musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir cet équipement culturel et la réalité de la Seconde Guerre mondiale dans le Gers. Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel Daguzan et Louis Leroy, cet espace de mémoire honore le souvenir du combat de la Résistance dans le département, jusqu’à la Libération.

musée de la Résistance et de la Déportation du Gers Place des Carmélites 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 85 https://www.auch-tourisme.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation-du-gers/ Le musée de la Résistance et de la Déportation du Gers est un équipement culturel de l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. Lieu de mémoire des événements qui ont eu lieu sur le département entre 1939 et 1945, il permet aux petits et grands d’en apprendre plus sur les liens entre histoire nationale et locale. Le musée est ouvert à la visite libre de début juin à fin septembre. Les groupes peuvent découvrir le musée de la Résistance et de la Déportation du Gers toute l’année en contactant le service groupe de l’office de tourisme à receptif@auch-tourisme.com. Les scolaires, périscolaires et extrascolaires peuvent également découvrir le musée avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire et des outils créés sur-mesure selon leur âge en contactant la chargée des actions éducatives du Pays d’art et d’histoire à Pah.groupes@grand-auch.fr. Enfin, des visites guidées sont proposées régulièrement pendant les vacances scolaires et les week-ends, plus d’infos sur https://www.auch-tourisme.com/sortir/visites-guidees-et-parcours-decouverte/

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir cet équipement culturel et la réalité de la Seconde Guerre mondiale dans le Gers. Fondé en 1954 par Louis Villanova, Marcel Daguzan et Louis Leroy, cet…

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