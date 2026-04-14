Amboise

Visite guidée nocturne d’Amboise

Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Partez à la rencontre de Louise, colporteuse de père en fille, qui le temps d’un soir, partagera les histoires qu’elle a récolté lors de ses voyages en Touraine.

Partez à la rencontre de Louise, colporteuse de père en fille, qui le temps d’un soir, partagera les histoires qu’elle a récolté lors de ses voyages en Touraine.

Ces histoires sont celles que les tourangeaux se transmettent de génération en génération…Vérités historiques ou pures légendes, elles vous feront découvrir le folklore et les coutumes locales.

A la tombée de la nuit, les ruelles d’Amboise dévoilent leur plus beau profil. Cheminez ainsi jusqu’aux bords de Loire pour assister à la mise en lumière du Château Royal d’Amboise.

RDV Office de Tourisme 12 .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 09 28

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English :

Come and meet Louise, a peddler from father to daughter, who will spend an evening sharing the stories she has collected on her travels around Touraine.

L’événement Visite guidée nocturne d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE AMBOISE