Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens

Sens

Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-18 21:15:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Découvrez les secrets de cet édifice à travers une visite guidée intimiste d’1h30. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale devant le portail Notre-Dame (portail de droite). .

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne

L’événement Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)