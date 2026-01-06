Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens
Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens samedi 4 juillet 2026.
Sens
Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne
Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:15:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Découvrez les secrets de cet édifice à travers une visite guidée intimiste d’1h30. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale devant le portail Notre-Dame (portail de droite). .
Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com
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English : Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne
L’événement Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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