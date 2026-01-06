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Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens

Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:15:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Découvrez les secrets de cet édifice à travers une visite guidée intimiste d’1h30. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale devant le portail Notre-Dame (portail de droite).   .

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne

L’événement Visite guidée nocturne de la Cathédrale Saint-Etienne Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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