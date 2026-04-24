Visite guidée, Pagode de Chanteloup, Amboise

Visite guidée 6 et 7 juin Pagode de Chanteloup Indre-et-Loire

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Visite guidée du jardin chinois et de la Pagode

Pagode de Chanteloup route de Bléré Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247572097 https://www.pagode-chanteloup.com La Pagode de Chanteloup est un monument historique du 18ème siècle, situé à Amboise dans la Vallée de la Loire, au coeur d’un parc boisé de 14 hectares.

Seul témoin du château disparu du duc de Choiseul, grand ministre du roi Louis XV, la Pagode de Chanteloup offre aujourd’hui à ses visiteurs un panorama grandiose à 44 mètres de hauteur sur le château d’Amboise et la forêt, et de nombreuses activités ludiques et culturelles tout au long de la saison (chasse aux indices en famille, collection de jeux anciens etc..). Parking à l’entrée du site

Visite guidée du jardin chinois et de la Pagode

©pagodechanteloup