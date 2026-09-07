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Visite guidée : palais de justice de Saint-Omer, palais de la justice à Saint-Omer, Saint-Omer

samedi 19 septembre 2026 · palais de la justice à Saint-Omer · Saint-Omer

Visite guidée : palais de justice de Saint-Omer, palais de la justice à Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
palais de la justice à Saint-Omer
Adresse
3, rue des Tribunaux, Saint-Omer
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais

Visite guidée : palais de justice de Saint-Omer 19 et 20 septembre palais de la justice à Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ancien palais épiscopal, le palais de justice de Saint-Omer est une représentation parfaite du classicisme à la française, style architectural qui s’impose dans la ville après son rattachement au royaume de France au 17e siècle. Les symboles sont omniprésents dans son décor, articipant à la mise en scène de la justice. Venez (re) découvrir ce lieu, qui a recouvré toute sa splendeur à la suite de travaux de restauration.

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Ancien palais épiscopal, le palais de justice de Saint-Omer est une représentation parfaite du classicisme à la française, style architectural qui s’impose dans la ville après son rattachement au de…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine du Pays de Saint-Omer

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