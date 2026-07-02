Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes !, Paloma, Nîmes

Informations pratiques

Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00 Paloma Gard

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Paloma vous ouvre ses portes autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer ».

L’occasion de (re)découvrir l’importance du patrimoine musical et des lieux qui le font vivre. Présentation de saison, blind test, visites guidées, ateliers d’initiation, conférence : plongez dans les coulisses de Paloma et découvrez les métiers des musiques actuelles.

Des visites sensorielles et adaptées peuvent être proposées à la demande. Pour en bénéficier, contactez emma@paloma-nimes.fr.

Pour terminer la journée, une Paloma Papote intitulée « Anarchy in the patrimoine » sera proposée au Grand Studio, en lien avec la journée et le concert de Ty Segall. Le 26 novembre 1976 sortait en Grande-Bretagne « Anarchy in the UK », premier single des Sex Pistols, sur lequel Johnny Rotten hurlait « I wanna destroy… ». Et si, cinquante ans plus tard, nous nous retrouvions pour voir ce qu’un demi-siècle de punk a, non pas détruit, mais au contraire construit et préservé ?

Programme et inscriptions sur le site de Paloma.

Paloma 250 Chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Mas de Mingue Gard Occitanie 0411940010 https://paloma-nimes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://paloma-nimes.fr/agenda/journee-europeenne-du-patrimoine-5-event-37295/ »}] Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques actuelles de Nîmes et de sa région. Ce bâtiment de 5000 m², doté des dernières technologies numériques, exprime au travers de ses formes et de son envergure l’énergie créatrice : il « pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Paloma vous ouvre ses portes. Placées cette année sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », c’est l’occasion de du …

©Paloma