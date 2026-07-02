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Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes !, Paloma, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Paloma · Nîmes

Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes !, Paloma, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Paloma
Adresse
250 Chemin de l'Aérodrome, 30000 Nîmes, France
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit sur réservation.

Visite guidée : Paloma vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00 Paloma Gard

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Paloma vous ouvre ses portes autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer ».
L’occasion de (re)découvrir l’importance du patrimoine musical et des lieux qui le font vivre. Présentation de saison, blind test, visites guidées, ateliers d’initiation, conférence : plongez dans les coulisses de Paloma et découvrez les métiers des musiques actuelles.
Des visites sensorielles et adaptées peuvent être proposées à la demande. Pour en bénéficier, contactez emma@paloma-nimes.fr.
Pour terminer la journée, une Paloma Papote intitulée « Anarchy in the patrimoine » sera proposée au Grand Studio, en lien avec la journée et le concert de Ty Segall. Le 26 novembre 1976 sortait en Grande-Bretagne « Anarchy in the UK », premier single des Sex Pistols, sur lequel Johnny Rotten hurlait « I wanna destroy… ». Et si, cinquante ans plus tard, nous nous retrouvions pour voir ce qu’un demi-siècle de punk a, non pas détruit, mais au contraire construit et préservé ?
Programme et inscriptions sur le site de Paloma.

Paloma 250 Chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Mas de Mingue Gard Occitanie 0411940010 https://paloma-nimes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://paloma-nimes.fr/agenda/journee-europeenne-du-patrimoine-5-event-37295/ »}] Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques actuelles de Nîmes et de sa région. Ce bâtiment de 5000 m², doté des dernières technologies numériques, exprime au travers de ses formes et de son envergure l’énergie créatrice : il « pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Paloma vous ouvre ses portes. Placées cette année sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », c’est l’occasion de du …

©Paloma

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