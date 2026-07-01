Visite guidée par l’artiste sculpteur Jean-Pierre Thein, La Batejade, Alès

Informations pratiques

Visite guidée par l’artiste sculpteur Jean-Pierre Thein Dimanche 20 septembre, 14h30 La Batejade Gard

Tarif préférentiel : 3€/pers (gratuit -12ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’artiste sculpteur Jean-Pierre Thein vous racontera l’aventure de la réalisation de son œuvre monumentale de 30 mètres de long, qui témoigne de l’histoire nationale des guerres de Religion et de la Réforme protestante.

Ce bas-relief remarquable est installé dans la magnanerie du domaine de la Batejade, lieu où les huguenots étaient baptisés clandestinement.

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

L’artiste sculpteur Jean-Pierre Thein vous racontera son aventure concernant la réalisation de son œuvre de 30 mètres de long qui témoigne de l’histoire nationale des guerres de religions et la du Un…