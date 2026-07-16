Visite guidée par l’Association Culturelle Juive, Association Culturelle Juive, Nancy

Informations pratiques

Visite guidée par l’Association Culturelle Juive 19 et 20 septembre Association Culturelle Juive Meurthe-et-Moselle

Gratuit, groupe de 6 personnes. Inscriptions obligatoires jusqu’au 18.09.26 à l’adresse mél suivante : acj55nancy@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée de la maison, situation historique, explication du patrimoine présent : tel que fresques et peinture de Mané katz, peintures d’autres artistes, armoire sainte de Tuchmeyer, bibliothèque yiddish, plaque commémorative….

Association Culturelle Juive 55 rue des Ponts 54000 Nancy Nancy 54100 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 35 26 97 http://www.acj55.fr https://acj55.fr [{« type »: « email », « value »: « acj55nancy@gmail.com »}] Issue de l’immigration juive d’Europe centrale du début du vingtième siècle et empreinte de la mémoire des survivants du génocide, l’Association Culturelle Juive de Nancy (ACJ) développe actuellement de multiples activités : conférences, concerts, projections cinématographiques. L’ACJ maintient sur son site internet une information et une réflexion permanentes sur la vie juive en France et dans le monde.

Tous les ans au mois d’avril, l’association commémore, en partenariat avec la Communauté Juive de Nancy, le soulèvement du Ghetto de Varsovie.

L’ACJ possède un patrimoine matériel et symbolique de grande valeur. En 1946, le peintre Emmanuel Mané Katz réalise, à la demande de l’association, un vaste tableau évoquant le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui est de nos jours placé dans la salle de conférences. À cette occasion, il offre à l’association trois peintures murales représentant des musiciens juifs (klezmorim). Une plaque murale de sept cents noms à la mémoire des Juifs immigrés déportés et exterminés est apposée dans le hall d’entrée de la maison.

L’ACJ s’est donnée pour mission de maintenir la pérennité de la culture juive sous toutes ses formes, de perpétuer la mémoire de la Shoah, de lutter contre le racisme, l’antisémitisme et toute forme d’exclusion. Elle se veut ouverte sur le monde et la cité, et travaille volontiers en partenariat avec d’autres associations sur des projets définis.

Sous l’impulsion d’une équipe dirigeante rajeunie, l’ACJ, qui a pour projet actuel affirmé de devenir une Maison Ouverte des Cultures Juives, entre résolument dans le vingt-et-unième siècle. Tout en ayant mis en place, grâce à l’aide publique et privée, un vaste programme de réhabilitation du lieu et de préservation de son patrimoine, avec, notamment, la restauration des peintures de Mané Katz et le catalogage des archives, elle s’est dotée de moyens modernes de communication et de diffusion. Plein centre ville, à proximité du centre commercial St Sébastien, et parking du marché tout proche.

Pour le rez-de chaussée uniquement, accès PMR possible.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 18.09.26 à l’adresse m ail suivante :

©C. Quenet