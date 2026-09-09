Visite guidée : patrimoine en péril, d’hôpital royal à espace culturel, Espace Richaud – Ancien hôpital royal, Versailles

Informations pratiques

Visite guidée : patrimoine en péril, d’hôpital royal à espace culturel 19 et 20 septembre Espace Richaud – Ancien hôpital royal Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Accompagnés d’une médiatrice, vous plongerez dans l’histoire et l’architecture de ce Monument Historique du XVIIIe siècle emblématique de Versailles : d’un hôpital royal à un espace culturel.

À l’occasion de la thématique Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer découvrez l’histoire et l’architecture unique de Charles-François Darnaudin (1741-1793), le fonctionnement et le quotidien de cet hôpital, le transfert des services hospitaliers suivi d’une période d’abandon et de dégradation pour aboutir à un projet de réhabilitation d’envergure mené par François de Mazières, maire de Versailles depuis 2008.

Dans le cadre de cette visite, l’Académie des Sciences Morales et des Lettres vous ouvre également les portes de l’ancien oratoire des soeurs de Saint-Vincent de Paul.

Une courte projection sur l’histoire de l’hôpital et sa réhabilitation sera présentée aux participants.

Espace Richaud – Ancien hôpital royal 78 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/billetterie-richaud »}] Commencée en 1781 sous la direction de l’architecte Charles-François Darnaudin, la construction de l’Hôpital royal de Versailles s’est étalée sur près de 80 ans, ne s’achevant qu’en 1859.

Après le transfert des activités hospitalières vers le site de Mignot en 1981, Richaud allait connaître de longues années d’abandon, aboutissant à des dégradations rapides et même à des destructions provoquées par trois incendies sucessifs, dont le tout dernier en 2009. La sauvegarde et la réhabilitation du site s’est étalée sur quatre ans et a permis de requalifier une zone urbaine majeure de Versailles, située entre la gare Versailles Rive-Droite et le quartier Notre-Dame.

Visite commentée

© espace Richaud, ville de Versailles